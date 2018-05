Putin lupailee talouden kasvua – "Vuodessa viisi miljoonaa ihmistä on nostettava köyhyydestä"

– On odotettu, että nämä teemat nousevat esiin. Kaikki ulkopuolellakin ovat nähneet, että Venäjällä pitää ruveta puhumaan talouskasvusta. Eläkeiän nostamisesta ennen vaaleja ei kannattanut puhua, mutta oli laajasti odotettu, että vaalien jälkeen siitä on pakko alkaa puhua.

Eläkeiän nosto hyvä talouskasvun kannalta

– Venäjällä näiden uudistusten tekeminen on vaikeaa. He ovat toimintakykyisiä ulkoisessa turvallisuudessa, mutta sisäisissä asioissa on ollut aika korkea kynnys ryhtyä uudistuksiin. Jotain tämäntyyppisiä ratkaisuja, kuten eläkeiän nosto, on pakko tehdä, Vanhanen sanoo.