Pysäyttävä video: Tällaista on nigerialaistytön elämä Euroopan kaduilla – "Mies maksaa seksistä enintään 30 euroa"

He nousevat vilkuttamaan ohi ajaville autoille - välillä joku pinkaisee pysähtyvän auton luokse.

Yhdysvaltalaisen uutiskanavan CNN:n kuvausryhmä kiersi torinolaisen teollisuusalueen katuja viime vuoden lopulla. Suurin osa videolla nähtävistä naisista on kotoisin Saharan eteläpuolisesta Afrikasta. Heidän joukossaan on useita naisia, jotka on huijattu Eurooppaan valheellisin lupauksin. Moni heistä on tilanteessa, josta ei tunnu olevan poispääsyä.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

Kansainvälisen maahanmuuttojärjestön IOM:n mukaan vuonna 2016 noin 11 000 nigerialaista naista saapui Italiaan. Suurin osa heistä on vaarassa joutua prostituution ja ihmiskaupan uhreiksi.



Jo matka Italiaan on ollut monelle vaarallinen, sillä naisten on raportoitu joutuneen raiskatuksi, pahoinpidellyiksi tai heidän on kerrottu hukkuneen Välimereen.



Yhdysvaltalainen uutiskanava CNN tapasi loppuvuodesta nigerialaisnaisen, joka suostui kertomaan tarinansa julkisuuteen. Hän toivoo, ettei kukaan muu tekisi samoja virheitä kuin hän.

"Kun tulet Eurooppaan, sinulla on mahdollisuus"

17-vuotias Becky lähti kohti Eurooppaa, kun hän oli 15-vuotias. Orpo tyttö oli kasvanut sijaisperheessä ja työskenteli kotiapulaisena varakkaan naisen luona. Becky haaveili lääkärin ammatista ja kuunteli kertomuksia työnantajansa tyttären unelmaelämästä Euroopassa.

– Hän sanoi minulle, että kun tulet Eurooppaan, sinulla on mahdollisuus. Pääset kouluun, ja kaikki tulee järjestymään, Becky kertoo.



– Hän sanoi, että Euroopassa voin tehdä mitä vain haluan, että siellä on vapautta. Ajattelin, että vau, se olisi upeaa. Hän lupasi, että voisi auttaa minut Eurooppaan. Olin niin iloinen, halusin todella lähteä.

Beckyn mukaan hän lähti matkaan Nigerin ja Libyan kautta. Libyassa hän joutui viideksi kuukaudeksi pidätyskeskukseen, jossa hän kertoo tulleensa raiskatuksi monta kertaa.



– Se oli elämäni kamalin kokemus, Becky kertoo CNN:lle.



Hän kuvailee, kuinka raiskaajat saattoivat herättää hänet lyömällä ja hänet raiskattiin muiden pidätettyjen edessä.



Hän pääsi jatkamaan matkaa, kun hänen salakuljettajansa maksoi tarvittavan takuusumman.



Meikki, vaatteet ja paketti kondomeja

Vaikka Becky kertoo saaneensa lisäksi keskenmenon, ei toipumisaikaa naiselle suotu. Hänet kuljetettiin Italiaan, jossa hänen velkansa määräksi ilmoitettiin 35 000 euroa.



– Toivoin saavani työtä, mutta en yhtään tiennyt, mitä tapahtuisi.



Nainen pakotettiin työskentelemään kadulla velan maksamiseksi. Hänet puettiin, meikattiin ja hänelle annettiin paketti kondomeja. Lopulta hänet vietiin kadunkulmaan ja sanottiin, että hänen on tultava takaisin 200 euron kanssa.

– Mies maksaa seksistä enintään 30 euroa. Siitä voi laskea, kuinka monen kanssa täytyy maata, jotta saa kasaan edes 200 euroa.

Aluksi Becky ei suostunut seksityöhön, vaan palasi "madamen" luokse tyhjin käsin. Seuraavana päivänä hänet hakattiin pahoin.



Yhä nuorempia uhreja Torinolaisen syyttäjän Paolo Borgnan mukaan prostituutioon pakotetut naiset ovat vuosi vuodelta nuorempia. Borgna on työskennellyt vuosia ihmiskaupan vastaisissa toimissa.

Hänen mukaansa uhrien on vaikeaa päästä viranomaisten puheille raportoimaan kohtelustaan. Myöskään turvakotipaikkoja ei ole juurikaan tarjolla laittomasti maahan tulleille naisille.

Lopulta Becky pääsi kuitenkin pakenemaan. Hän sai turvapaikan nigerialaisia naisia auttavan järjestön kautta. Järjestön on perustanut nainen, jonka oma tarina on hyvin samankaltainen kuin Beckyn ja satojen muiden. Järjestön avulla Becky on päässyt oppimaan muun muassa keramiikkatöitä sekä italian kieltä.



"Minä selvisin, mutta joku toinen ei"

Vaikka hän kokee olevansa onnekas päästessään pakoon prostituoidun karua elämää, kokemukset vainoavat häntä edelleen.

Kaltaisilleen nuorille, jotka haaveilevat elämästä Euroopassa, hänellä on tiukka varoitus:

– Moni ihminen, jolle sanotaan, ettei kannata tulla, ei kuuntele eikä usko. He ajattelevat, että ulkomailla asuminen on parasta elämää mitä kuvitella voi. Kaikki haluavat tulla tänne, kaikki haluavat nähdä millaista täällä on. Mutta todellisuus ei ole sitä, mitä kuvitellaan.