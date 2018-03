Raa'asta murhasta syytetty Peter Madsen on poikkeusyksilö, mutta onko hän psykopaatti? Näin arvioi oikeuspsykiatrian erikoislääkäri

Madsenin versio siitä, mitä hänen rakentamassaan sukellusveneessä tapahtui viime elokuussa on muuttunut useaan otteeseen. Hän on kiistänyt henkirikoksen, mutta myöntänyt, että Kim Wall menetti aluksessa henkensä ja päätyi mereen, mistä naisen ruumiin kappaleita on myöhemmin nostettu.

Poikkeuksellinen tapaus on herättänyt runsaasti keskustelua ja raa'asta henkirikoksesta syytettyä keksijää on epäilty psykopaatiksi.



Suomalainen psykiatri ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Jüriloo Alo on varovainen määritelmän kanssa.



– Psykopaatin leimaa ei voi kenellekään antaa, ellei häntä ole tutkinut, Alo sanoo.



Hän kuitenkin toteaa, että Madsen ilmentää joitain psykopatian erityispiirteitä.



– Tässä näyttää yhdistyvän poikkeuksellinen lahjakkuus sekä kyky saada aikaiseksi hyvin merkittäviä asioita, kun puhutaan teknisistä saavutuksista. Samalla taustalla on erikoinen seksuaalielämä, kuten tässä on vähän jo käynyt ilmi, ja ilmeisesti mukana on myös ainakin tunnekylmyyttä ja häikäilemättömyyttä.







Yksi sadasta on psykopaatti

Alon mukaan psykopaatin määritelmän täyttää noin prosentti väestöstä.



– Puhutaan noin prosentista väestöstä, jolla on hyvin kummallinen kokonaisuus, joka koostuu toisaalta käyttäytymisen antisosiaalisista piirteistä ja hyvin itsekeskeisestä persoonallisuudesta, Alo sanoo.



– Puhutaan ihmisistä, jotka ovat tunnekylmiä, itsekeskeisiä, häikäilemättömiä, omahyväisiä ja muiden ihmisten tunteista piittaamattomia. Voi olla lipevyyttä ja patologista valehtelua. Ennen kaikkea käyttäytymistä, joka menee lain ulkopuolelle.



Psykopatia voidaan tunnistaa varmasti vain perusteellisen haastattelun ja henkilön taustatietojen huolellisen arvioinnin perusteella, Alo kertoo.



– Haastatteluja varten on arviointityökalu, joka on ollut käytössä 1980-luvulta lähtien. Sitä on pikkuhiljaa täydennetty ja kehitetty uudempiakin työkaluja.



– Haastattelun lisäksi tarvitaan hyvin perusteelliset taustatiedot ihmisestä. Parhaimmatkin asiantuntijat voivat mennä lankaan, sillä tunnistaminen on pelkän haastattelun perusteella äärimmäisen vaikeaa.