Raivo somepostauksesta: Nainen hyökkäsi nuoren morsiamen kotiin asemiesten kera – isän uroteko pelasti naisen ja vatsassa olevat kaksoset

Raivo puhkesi Facebook-päivityksestä

Motiivina mustasukkaisuus

– Liian usein kahakassa ihmiset eivät osaa hillitä tunteitaan. He menevät kotiin, ottavat aseen ja seuraavaksi he ampuvat ja lopputuloksena on hirvittävä järkytys, luutnantti Walker kommentoi medialle.