Raju mutavyöry katkaisi tien – kokonainen kaupunki saarroksissa Uudessa-Seelannissa

Kaupungissa on nyt motissa 1 000 turistia ja 5 000 paikallista asukasta. Ainoa keino päästä kaupungista on turvautua vene-, helikopteri- tai lentokonekyytiin. Jos edellä mainituilla kyydeillä ei kaupungista halua poistua, pitää odottaa viikonpäivät, jotta kaupunkiin johtava tie on saatu raivattua ja korjattua myrskyn jäljiltä.