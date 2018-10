Raju tilanne tallentui videolle: Poliisi löi 14-vuotiasta, maassa makaavaa tyttöä – "En odottanut tällaista tapahtuvan"

Videolla on nähtävissä, kuinka poliisi lyö toistuvasti maassa makaavaa tyttöä pidätyksen aikana. Netissä leviävä video on vaikeaa katsottavaa tytön äidille Jessica Dennille. Paikallinen poliisi on kuitenkin sitä mieltä, ettei kuvamateriaali kerro koko tarinaa.