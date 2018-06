Rajusti ylikuormitettu lautta upposi Madventures-ohjelmasta tuttuun kraatterijärveen – lähes kahdensadan pelätään hukkuneen

Indonesiassa maanantaina sattunut lauttaturma on osoittautumassa ensiarvioita pahemmaksi. Viranomaisten mukaan jopa 180 ihmistä on kateissa turman seurauksena. Toistaiseksi vain 18 ihmistä on pelastettu elossa. Aiempien arvioiden mukaan kateissa olisi ollut 130 ihmistä.