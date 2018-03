Ranska aikoo tiukentaa lakeja: Ahdistelijoille sakkoja, täysi-ikäisen seksi alle 15-vuotiaan kanssa olisi jatkossa raiskaus

Itseään rakkauden suurvaltana par excellence pitävässä Ranskassa kampanjointi ahdistelua vastaan on nostanut kulmakarvoja. Esimerkiksi moni kuuluisa naisnäyttelijä ja naiskirjailija on tuominnut kampanjan, koska heidän mielestä se tuhoaa ranskalaisuuden itsekäsitykseen ja kulttuuriin erottamattomasti kuuluvan hurmaamisen.

Catherine Deneuve: romantiikan loppu

– Jotkut ovat vastustaneet sitä, he sanovat, että laki tappaa ”ranskalaisen rakastajan” kulttuurin, jos kadulla tapahtuvasta häirinnästä rangaistaan. Asia on kuitenkin päinvastoin. Haluamme että hurmaaminen, ritarillisuus ja ”ranskalainen rakkaus” pysyvät sanomalla, että ydinasia on suostumus. Suostumuksellisten aikuisten välillä kaikki on sallittua, voimme hurmata.