Ranskalaisessa taidemuseossa tehtiin karmea oivallus – yli puolet kokoelmasta väärennöksiä

Väärennökset löydettiin Etelä-Ranskassa, Elnessä sijaitsevasta Etienne Terrus -museosta, joka on esitellyt vuonna 1922 kuolleen paikallisen taidemaalarin töitä. Havainnon teki museon kokoelmaa järjestelemään palkattu taidehistorioitsija.

Arviolta lähes 60 prosenttia museon kokoelmasta on väärennöksiä. AFP:n haastatteleman taidehistorioitsijan mukaan maalaukset pystyi tunnistamaan väärennöksiksi lähes ensivilkaisulla.

Elnen pormestari on kuvaillut löydöstä katastrofiksi.

– Tieto siitä, että ihmiset ovat vierailleet museossa ja nähneet kokoelman, josta suurin osa on väärennöksiä, on ikävä. Se on katastrofi paikkakunnalle, hän jatkoi.