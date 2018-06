26 s

Uutisjutut: Kotimaa

Sähköt poikki noin 8 000 kodissa ympäri Suomea

Vajaat 8 000 taloutta on vailla sähköä eri puolilla Suomea, kertoo Energiateollisuus. Sähkökatkoja on 50 kunnassa. Eniten sähköttömiä koteja on Järvenpäässä, peräti 3 600.