Reagoivatko paikalliset hermomyrkkyiskuun liian myöhään? "Meidän on vain käsketty pestä vaatteemme"

Venäjän entinen kaksoisagentti Sergei Skripal, 66, ja tämän tytär Julia Skripal, 33, yritettiin murhata hermomyrkyn avulla Britannian Salisburyssa. Kaksikko on tällä hetkellä sairaalassa kriittisessä tilassa eivätkä he ole ainoat iskulle altistuneet: 21 muuta henkilöä on saanut hoitoa tapauksen myötä ja parivaljakon ostoskeskuksesta löytänyt poliisi joutui viime viikolla sairaalaan.