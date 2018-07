Robotisaatio uhkaa viedä Kaakkois-Aasiassa miljoonien työt ja altistaa työntekijät hyväksikäytölle

Toimitusketjua tutkiva analytiikkafirma Verisk Maplecroft sanoo, että kun robotit yleistyvät tuotannossa, sillä on heijastusvaikutus elinkeinoon. Verisk Maplecroft ennustaa orjuuden ja työntekijöiden hyväksikäytön yleistyvän.

Yksi ompelurobotti tekee kymmenen ihmisen työt

– Yritykset voivat väittää, että ne eivät ole vastuussa automatisaation heijastevaikutuksista, mutta robotit eivät koskaan täysin korvaa työntekijöitä. Ihmisten on yhä löydettävä töitä alempana toimitusketjua, missä hyväksikäyttö on yleisempää ja työntekijöiden oikeudet helpommin sivuutettavissa, analytiikkafirman tutkija Alex Channer kertoo.

Verisk Maplecroftin mukaan Kaakkois-Aasia on erityisen riskialtis mahdollisille työntekijöiden hyväksikäytölle, koska se on erityisen riippuvainen suorittavan tason työpaikoista ja koska maissa on paljon työntekijöiden oikeuksien rikkomuksia.