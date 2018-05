Ruotsi jakaa kriisin varalta ohjekirjan jokaiseen kotiin, sisältää käytännön neuvoja: ”Voit ottaa vahvoja muovipusseja ja asettaa ne wc-pönttöön”

– Vaikka Ruotsi on turvallisempi kuin moni muu maa, on silti olemassa uhkia turvallisuudellemme ja itsenäisyydellemme, kirjasessa sanotaan.

Kirjasen on julkaissut Ruotsin puolustusministeriön alainen, siviilien turvallisuudesta vastaava viranomainen MSB.

Kirjasessa on käytännön neuvoja

Kirjasessa on esimerkiksi muistilista asioista, joita olisi hyvä pitää kotona kriisitilanteen varalta. Sen muistuttaa ruoasta, vedestä, lämmitystarvikkeista sekä viestintävälineistä.

– On tärkeää, että kotona on ylimääräistä ruokaa, josta voi saada tarvittavan määrän kaloreita. Käytä ruokaa, joka ei pilaannu helposti, vaatii vähän vettä tai on syötävää ilman valmistusta, kirjasessa sanotaan