Ruotsi kärsii ennätyksellisistä maastopaloista – oma kalusto ei riitä sammutustöissä, apua saapuu Italiasta ja Ranskasta

Ihmisiä on evakuoitu kodeistaan useilla paikkakunnilla. Suurimmat paloalueet sijaitsevat Gävleborgin, Taalainmaan ja Jämtlandin lääneissä. Pahin tilanne on Gävleborgin läänissä sijaitsevassa Ljusdalissa, jossa palo on levinnyt jo 8 500 hehtaarin alueelle.