Ruotsi tunnusti: Lihapullat ovatkin peräisin Turkista – "Koko elämäni on ollut valetta"

Ruotsi mielletään usein lihapullien kotimaaksi, eikä vähiten Ikean takia. Ruotsin valtio on nyt tunnustanut virallisella Twitter-tilillään, että niiden resepti on alun perin tullut maahan Turkista. Asiasta ovat raportoineet monet maailman kärkimediat, muun muassa New York Times, BBC ja Guardian.