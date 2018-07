Ruotsin jengiongelmaan ei ole helppoa ratkaisua – nyt puhuu KRP: "Jos päätoimijana on poliisi, tilanne on päässyt liian pitkälle"

Kutsujana on pääministeri Stefan Löfven, joka on Aftonbladetin mukaan päättänyt puuttua jengirikollisuuteen kovin ottein. Hän tahtookin nyt poliisijohdon mielipiteitä siitä, mitä Ruotsin hallitus voisi asian eteen tehdä. Hän on myös luvannut järjestäytyneen rikollisuuden kitkemiseen lisää resursseja – jopa enemmän kuin on osattu pyytää.