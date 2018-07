Ruotsin poliisijohto hätäkokoukseen ampumistapausten takia – "Olemme tekemisissä hyvin kylmäveristen murhaajien kanssa"

Ruotsia on viimeisen kahden viikon aikana piinannut jengirikollisuuden aalto. Joka toinen päivä joku on menettänyt henkensä jengiampumisiin liittyvissä tilanteissa.

Pääministeri Stefan Löfven on nyt päättänyt kitkeä jengirikollisuuden lopullisesti, ja on kutsunut maan poliisijohdon pikakokoukseen keskustelemaan mahdollisista toimintatavoista. Kokous on määrä järjestää mahdollisimman nopeasti.