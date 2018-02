Ruotsissa löytynyt jo neljä kuollutta lumikaaoksen aikana – Suomi selvisi pikkupyryllä länsinaapuriin verrattuna

Neljä ihmistä on kuollut lumimyrskyssä Länsi-Norlannissa. Paikallispoliisin mukaan kyse on todennäköisesti sairastapauksista. Ruotsi on viime päivinä joutunut poikkeuksellisen sääilmiön alle. Meteorologin mukaan oli silkkaa hyvää tuuria, että Suomi selvisi "vain" 20-30 sentin pyryllä.