Ryanairin lentäjät lakkoon perjantaina – 3 500 matkustajan lennoille vaikutuksia

Perjantain lakko vaikuttaa Ryanairin kotisivujen mukaan vain noin 20 Irlannista lähtevään lentoon, jotka on peruttu. Matkustajamäärillä vaikutus on isompi, lakko vaikuttaa Irlannissa 3 500 matkustajaan. Yhtiön mukaan matkustajia on informoitu lakosta ja heidät siirretään korvaaville lennoille. Saksalaisten lentäjien ammattiliiton VC:n mukaan perjantain lakko vaikuttaa myös Saksasta lähteviin Ryanairin lentoihin. Myös Ryanairin lentäjien hollantilainen ammattiliitto harkitsee osallistuvansa lakkoon.