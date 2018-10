Ryanin Suomi-sukupuu alkaa hahmottua – yhteiset esivanhemmat Heikin kanssa 1800-luvun alusta: "Tiesin, että tämä on niitä Yhdysvaltain-Kanniaisia, jotka minäkin tiedän"

– Kun näin nimen Kanniainen, tai Kannianen, joksi se on Yhdysvalloissa jossain vaiheessa muuttunut, tiesin, että tämä on niitä Kanniaisia, jotka minäkin tiedän.

– Olen vuosien mittaan saanut selville, että niitä sukunimiä ei Minnesotassa juurikaan ole. Siellä olevat Kanniaiset ovat kaikki Siikajoelta lähtöisin eli siis minun sukuani. Ajattelin, että tämä on ihan selvä tapaus, Lantto kertoo MTV Uutisille.

Yhteiset esi-isät löytyvät Ylitorniosta

Lanton lukema juttu kertoi Ryan van Zantenista, jonka sukulaisten etsintää MTV Uutiset on seurannut. Lantto ottikin uutisiin yhteyttä saadakseen Ryanin yhteystiedot.

Mutta minkälainen se sukulaisuussuhde sitten on?

Ylitornion Juoksengissa on Suomen puolella Lanton talo, josta Lanton suku on levinnyt. Sieltä löytyy myös yhteys Suomen Nurmijärvellä nykyisin asuvan Heikki Lanton ja Yhdysvaltain Virginiassa asuvan Ryan van Zantenin välille.

Lanton talossa on ollut isäntänä Erik-niminen mies, joka eli vuosina 1794-1867. Hänen vanhin lapsensa oli Brita Maria ja perheessä oli myös Isak-niminen poika, Heikki Lantto kertoo.

– Tämä Brita Maria naitiin Ylitornion Lampsjärvelle Johan Fredrik Mäelle. Hänen tyttärensä Hilda Kaisa muutti Amerikkaan ja Ryan on hänen jälkeläisiään.

Ryan sai tietää isästään DNA-testin avulla

Myös Heikki Lantolla on paljon tietoa Ryan van Zantenin Suomen-puoleisen suvun vaiheista. Ne hän on nyt välittänyt Yhdysvaltoihin.

– Halusin lähettää Ryanille sukupuun ja niitä tietoja, mitä minulla on, ja jotka voisivat häntä kiinnostaa.

John Kanniaisen sukupuussa vielä pähkäiltävää

Ryan van Zanten ottikin tiedot vastaan suurella mielenkiinnolla. Työ on kuitenkin vielä kovin alussa. Sekä Lantto että Van Zanten pähkäilevät nyt Amerikkaan lähteneen John Kanniaisen (1868-1936), Hilda Mäen puolison, sukuhistorian kanssa.

Mutta Lanton mukaan Siikajoella syntyneen Kanniaisen vanhempien nimet eivät ole Andrew ja Maria. Lantto on tosin selvittänyt, että toinen John (ristimänimi Johan) Kanniainen -niminen henkilö on syntynyt Suomessa myös vuonna 1869. Lantto tosin muistuttaa, että kirkonkirjoissa on tuolloin voinut olla epätarkkuuksia.