Sadat epätoivoiset jännittävät kohtaloaan – murhia ja raiskauksia pakenevien pakolaisten karavaani saapui USA:n rajalle

Nyt ihmisten pitäisi päättää, yrittävätkö he todellakin ylittää rajan Yhdysvaltoihin vai pyytävätkö he Meksikolta oikeutta jäädä maahan.

Sadat ihmiset toivovat pääsevänsä Yhdysvaltoihin



Karavaanissa on tällä hetkellä 400-500 ihmistä ja siihen kuuluvia väliamerikkalaisia on viime päivinä saapunut Meksikon Tijuanaan, joka on Yhdysvaltain rajalla. Alun perin, kun karavaania koottiin Meksikon etelärajalla, ryhmään kuului noin 1200 ihmistä.

Yhdysvaltalaiset kansalaisjärjestöjen lakimiehet avustavat karavaanikansaa ilmaiseksi. He ovat viime päivinä kuunnelleet väliamerikkalaisten kertomuksia siitä, miksi he ovat lähteneet kotimaastaan.

"Henkeä uhattu, perheenjäseniä murhattu"



Lakimiesten mukaan moni on kertonut, kuinka paikalliset jengit ovat uhkailleet heidän henkeään, kuinka perheenjäseniä on murhattu tai kuinka naisia on raiskattu kostoksi sukulaisten tekemisistä. Monenlainen vaino on saanut heidät lähtemään Väli-Amerikan maista.