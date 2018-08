Sadat mediat julistivat lehdistönvapautta vastaiskuna Trumpin "mediasodalle" – presidentti kuittasi takaisin: "Me olemme voitolla!"

Alun perin The Boston Globe -lehden liikkeellepaneman kampanjan tarkoituksena on vastustaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin lehdistöä kohtaan harjoittamaa vihamielisyyttä.

Trump on virkakautensa aikana syyttänyt medioita toistuvasti "valeuutisista" ja julistanut etenkin hänen edesottamuksiaan kritisoivia toimittajia "kansan vihollisiksi".

Mukana yli 300 mediaa

BBC kertoo , että Boston Globen pääkirjoituksen tueksi nousseita kirjoituksia on tullut liki 350 medialta. Joukkoon on liittynyt niin suuria sanomalehtiä kuin pieniäkin paikallislehtiä.

Esimerkiksi Trumpin usein lyttäämä The New York Times kirjoitti presidentin mediaan kohdistamien hyökkäysten vaarantavan demokratian.

Kutsuun vastannut, Trump-myönteisempi The New York Post taas oli skeptisemmällä linjalla, eikä uskonut kannanotolla olevan "tippaakaan vaikutusta". Samalla lehti kuitenkin peräänkuulutti toimittajiensa tekemän työn todenmukaisuutta.

Vahvistusta kannanotolle on tullut myös ulkomailta, kuten brittiläiseltä The Guardianilta.

Trump jyrähti takaisin

– Valeuutismedia on oppositiopuolue! Se on haitaksi mahtavalle maallemme...mutta me olemme voitolla! Trump kirjoitti.