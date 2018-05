Sähkötupakan räjähdys tappoi miehen Yhdysvalloissa – palomiehet löysivät palavasta huoneesta

Useita loukkaantumisia USA:ssa

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun sähkötupakan räjähdys aiheuttaa Yhdysvalloissa kuoleman, kertoo Washington Post. Maan viranomaisten tilastoihin on raportoitu 133 sähkötupakan aiheuttamaa loukkaantumista, joista 38 on ollut vakavia. Tilastot kattavat vuodet 2009–2016.