Sairaanhoitajat vääntelivät vastasyntyneen naamaa väkivaltaisesti ja video levisi someen – kaikille kolmelle potkut

– Tämä on hyvin ymmärrettävä reaktio, kun kyse on lapsesta, joka ei pysty ilmaisemaan itseään. Ihmisillä on oikeus olettaa, että sairaanhoitohenkilökunta käyttäytyy hyvin vastuullisesti, lääkärinetiikkaa paikallisessa sairaalassa opettava tohtori Mohammed Al-Ghamdi kommentoi Arab News -julkaisulle.