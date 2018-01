Saksalaista tappajahoitajaa epäillään 97:stä uudesta murhasta – ruiskutti potilaisiin vaarallisia määriä lääkkeitä

Syyttäjien mukaan Högelin on täytynyt tietää, että hänen antamansa lääkeannokset voivat aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä, kammiovärinää ja hengenvaarallisen alahaista verenpainetta.

Högel on kertonut antaneensa elintoiminnot pysäyttävät lääkeruiskeet, koska halusi elvyttää potilaat ja tuntea olevansa näiden pelastaja.

Tuomittu ja kaksi kertaa aiemmin

Högel tuomittiin syksyllä 2015 oldenburgilaisessa oikeudessa kahden tehohoitopotilaan murhasta ja neljästä murhan yrityksestä. Jo tuolloin oli ilmeistä, että murhaoikeudenkäynnit Högeliä vastaan tulevat jatkumaan, sillä hän tunnusti yli 30 murhaa. Högel pyysi vuonna 2015 myös tekojaan anteeksi uhriensa omaisilta. Hän on kertonut tunteneensa euforiaa onnistuessansa ihmisen hengen pelastamisessa.

Poliisi on tutkinut kaikkiaan ainakin 106 kuolemantapausta Högelin toimintaan liittyen. Poliisi arvioi aiemmin syksyllä, että Högelin uhrien tarkkaa määrää ei ehkä koskaan saada tietää, sillä osa hänen uhreinaan mahdollisesti kuolleista on tuhkattu. Tutkinnan aikana useita vainajia on nostettu haudoistaan Saksassa ja Turkissa.