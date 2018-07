Saksan hallitus yrittää vielä kerran hakea sopua erimielisyyksiin – "kyse ei ole vain Saksan sisäpolitiikasta"

– Kyse on pitkästä jatkumosta, jossa Euroopan unioni ei ole pystynyt tekemään kunnollisia ratkaisuja Euroopan siirtolais- ja turvapaikkapolitiikassa. Vapaan liikkuvuuden takaavassa Schengen-sopimuksessa on paljon valuvikoja, kertoo Nurminen.

EU:n yhteisiä ratkaisuja etsittiin viime viikolla jäsenmaiden yhteisessä huippukokouksessa, mutta Nurminen on skeptinen kokouksen vaikutuksista.

– On olemassa sopimuksia ja on sovittu, että me autamme ja tulemme vastaan, mutta kukaan ei oikeasti tiedä mitä tapahtuu.