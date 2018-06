Saksan hallituskriisin välitulos: Merkelin ratkaistava pakolaisongelma kahdessa viikossa – myös Trump otti osaa keskusteluun: Saksan kansa kääntyy johtoaan vastaan

Lausunnon taustalla on sisarpuolueiden riita pakolaiskysymyksestä. Baijerissa toimiva CSU on sisäministerinsä Horst Seehoferin suulla sanonut, että Saksaan ei pidä ottaa pakolaisia, jotka on jo rekisteröity muualla EU-alueella.

Pakolaiskysymys EU-pöydälle

Vaihtoehto Saksalle -puolue tiukentaa muidenkin näkemyksiä

Trump ilkkui Saksan pakolaispolitiikalle

Tweetin mukaan "Saksan kansa on kääntymässä johtoaan vastaan, kun siirtolaisuusasiat vavisuttavat hataraa hallitusta Berliinissä. Rikollisuus on nousussa Saksassa. Euroopassa on tehty suuri virhe, kun (maanosaan) on päästetty miljoonia ihmisiä, jotka ovat niin väkivaltaisesti muuttaneet alueen kulttuuria."