Sankarivalmentaja Aaron hyppäsi luotien eteen – yksi Floridan kouluammuskelun uhreista kuoli suojellessaan oppilaita

Suuri osa uhreista on tunnistettu. Viranomaiset eivät ole antaneet uhrien nimiä julkisuuteen, mutta ammuskelun näyttämönä toimineen lukion jalkapallojoukkue on kertonut joukkueen valmentajan Aaron Feisin menehtyneen välikohtauksessa.

Ammuskelusta epäilty nuori mies on pidätetty, ja hän on saanut syytteen 17 murhasta. Liittovaltion poliisi FBI on kertonut, että se ehti saada vihjeen mahdollisesta kouluampujasta, mutta ei tavoittanut henkilöä ajoissa.