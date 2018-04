Särkänniemen delfiinit ovat sopeutuneet Kreikkaan – "Dominoivat delfiinilaumaa"

Eevertti ääntelee pontevasti ennen päivän yleisöesiintymistä ja saa palkinnoksi kalaa. Eevertti on Särkänniemestä Kreikkaan siirretyistä delfiineistä nuorin, ja altaan nykyinen johtaja. Neljästä Tampereen-tulijasta iäkäs Delfi, kuoli jo reilu vuosi sitten sydänkohtaukseen.

Veera, Eevertti ja Leevi elävät yhteensä seitsemän delfiinin laumassa. Harjoitusaltaassa on suoraan Egeanmerestä pumpattua merivettä.

40-vuotias Veera haastaa hoitajiaan

– Veera on paikan kuningatar. Sillä on tosi kova luonne ja se on hyvin omintakeinen, mutta onhan se vanhakin, vanhempi delfiininhoitaja Altea de Luca kuvailee.