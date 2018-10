SAS:n johtaja sähkölentokoneista: "Ei saa tulla tilannetta, että kone lakkaa toimimasta ilmassa"

Lentomatkustaminen on nimetty länsimaalaisten suurimmaksi ilmastosynniksi. Keskustelu lentämisen ilmastohaitoista käykin kuumana Ruotsissa. Toimet ovat jääneet toistaiseksi puheen tasolle ja lentomatkustamisen kasvu jatkuu.

Gustafsonin mukaan lentämisen kestävyys ei ole ollut avaintekijä aiemmin, mutta tulevaisuudessa se on sitä. Pidemmällä aikavälillä se on jopa eksistentiaalinen kysymys alalle.

– Fakta on se, että lentäminen vastaa noin kahta prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä. Muissa kuljetusmuodoissa, kuten rekkaliikenteessä ja meriliikenteessä, päästöt ovat paljon suuremmat. Meillä on kuitenkin suuri hiilijalanjälki. Sitä ei pääse pakoon, sanoo Gustafson.

– Asiakkaille on mahdollistettava, että he voivat nauttia säännöllisestä lentämisestä ilman liian kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Kohti nollapäästöjä

SAS:n tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä 25 prosentilla verrattuna vuoteen 2010. Yhtiö tähtää myös siihen, että vuoteen 2030 mennessä se operoi kaikki kotimaan lentonsa biopolttoaineilla.

– Investoimme kahden vuoden aikana, vuoteen 2020 mennessä, 54 miljardia kruunua uusiin koneisiin. Se on 2,5:n Juutinrauman sillan verran. Se ei kuitenkaan riitä.

Gustafson uskoo, että loppujen lopuksi tarvitaan teknologiaa, jossa on nollapäästöt.

– Sellaista ei ole kuitenkaan nyt tarjolla kaupallisiin lentoihin. Se voi olla todellisuutta ehkä 15−20 vuoden päästä. Emme voi odottaa 20 vuotta. Nyt ainoa todellinen vaihtoehto on lentää enemmän biopolttoaineilla.

Ongelmana on, että biopolttoaineita on heikosti tarjolla. Niiden tuotanto on pientä ja hinnat ovat korkealla.