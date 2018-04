Saudi-Arabia uhkaa tehdä Qatarin niemimaasta saaren ja dumpata ydinjätteet sen rajan lähelle

Suunnitelmien kyseenalaistajien mielestä erämaa-alueella asuu vain vähän ihmisiä, ja se on kaukana teollisuus- ja talouskeskuksista, jos Qatarin Dohaa ei lasketa mukaan. Kaupalliselle laivastolle uusi kanava ei toisi mitään uutta.

Naapurit suuttuivat Qatarille

Hankkeiden syitä on etsittävä politiikasta.

Qatar on tukenut islamistista muslimiveljeskuntaa, joka on punainen vaate Saudi-Arabiassa, Arabiemiraateissa ja Egyptissä. Qatarissa pitää päämajaansa mediatalo Al-Jazeera, jonka uutisointi ei ole miellyttänyt arabimaiden johtajia.

Qatar on viime kesän jälkeen vahvistanut suhteitaan muun muassa Iraniin, Turkkiin ja Omaniin. Forbes-lehden mukaan Qatar on onnistunut kiertämään Saudi-johtoista taloussaartoa niin, että kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan boikotin seuraukset ovat hiipumassa.

Kruununprinssi saudien vahva mies

Saudi-Arabian kuningas on 82-vuotias huonokuntoiseksi sanottu Salman. Maan todellinen voimamies on 32-vuotias kruununprinssi Mohammad bin Salman, jolla on kunnianhimoisia suunnitelmia öljynviennistä riippuvaisen maan talouden monipuolistamiseksi.