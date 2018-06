Saudi-Arabian ajokieltolaki päättyi – naiset pääsevät nyt rattiin

Vaikka kuningaskunta on tehnyt uudistuksia ja näyttänyt avautumisen merkkejä, maassa on viime viikkoina esimerkiksi pidätetty parikymmentä naisasia-aktivistia. Asiantuntijoiden mukaan kruununprinssi haluaa tällä tavoin muun muassa osoittaa, että uudistuksista huolimatta valta on yhä tiukasti kuningasperheen käsissä.