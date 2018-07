Seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytetty katolisen kirkon kardinaali jättää tehtävänsä

McCarrickia on syytetty alaikäisten ja pappisseminaarissa olleiden aikuisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

McCarrick on ensimmäinen kardinaali, joka luopuu tehtävästään seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien syytöksien takia. Hänen on kerrottu muun muassa käyttäneen hyväksi teini-ikäistä alttaripoikaa 47 vuotta sitten, jolloin McCarrick työskenteli pappina New Yorkissa. McCarrick sanoo tiedotteen välityksellä olevansa syytön.