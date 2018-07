Seuraa suoraa lähetystä: Kreikkaan julistettiin suruaika – maastopalot johtaneet ainakin 60 ihmisen kuolemaan

Kreikka on julistanut kolmen päivän mittaisen suruajan maassa vallitsevien tuhoisien maastopalojen vuoksi.

– Maa on keskellä sanoinkuvaamatonta tragediaa. Tänään Kreikka suree, ja julistamme kolmen päivän suruajan menehtyneiden muistoksi, pääministeri Alexis Tsipras sanoi televisiossa.

Kreikkalaisviranomaisten mukaan 156 aikuista ja 16 lasta on viety sairaalaan. Aikuisista yksitoista on kriittisessä tilassa, kertoo The Guardian.