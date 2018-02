Siperian kylmät pakkaset sekoittamassa nyt myös Iso-Britannian – paikallisia varoitetaan "idän pedosta"

Iso-Britanniassa uutisoidaan tällä hetkellä Siperian hyytävästä kylmyydestä, joka on pyyhkäisemässä läpi saarivaltion. Skandinavian ja myös Suomen läpi kulkeva Siperian kylmä ilma tuo maahan myös lumisateita.

Vaikka maassa pakkasen ei ennustetakaan laskevan kuin muutaman asteen miinuksen puolelle, paikallisille on annettu säävaroitus. Tuulen vuoksi pakkasen tuntuma on jopa 15 astetta kylmempi ja osa junista on peruttu lumentulon vuoksi.