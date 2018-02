Sotilaat valvovat toisiaan kriisinhallintatehtävissä – "Tukikohdassa asuminen on kuin olisi avovankilassa"

– Näen sotilaiden erityspiirteenä sen, että heitä on kautta vuosisatojen lähetetty kriisialueille, joissa on mahdollisuus ryöstää ja raiskata. Tämän seurauksena ja väärinkäytösten estämiseksi on syntynyt tehokas järjestelmä, jossa sotilaat valvovat itseään, Kriisinhallintakeskuksen apulaisjohtaja, everstiluutnantti Kari Toivonen sanoo.