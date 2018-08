Sukellusvenemurhaaja Peter Madsen vaihtaa turvallisempaan vankilaan – joutui pahoinpitelyn uhriksi

Aiotaan siirtää toiseen vankilaan

Nyt Engmark kertoo tanskalaismedialle, että hän on saanut viranomaisilta vahvistuksen Madsenin siirrosta.

Madsenin nykyinen vankila Storstrøms sijaitsee Falsterin saarella Etelä-Tanskassa. Vankilaa on mediassa kuvailtu Tanskan ylellisimmäksi. Sellien varustukseen kuuluu muun muassa oma jääkaappi ja 22-tuumainen televisio ja oma WC.

Huomattavasti karumpi vankila

Herstedsvester on lehtitietojen mukaan täysin toisenlainen vankila. Vankilassa on 150 vankia, joista suurin osa kärsii persoonallisuushäiriöistä ja saa psykiatrista hoitoa.

Tuomittujen joukossa on Tanskan pahimpia henkirikoksista ja raiskausmurhista tuomittuja. 95 prosenttia vankilan vangeista on miehiä. Lähes kaikki on tuomittu murhasta, raiskauksesta tai törkeistä pahoimpitelyistä.