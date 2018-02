Koskettava video: "Jokainen ansaitsee tuntea olonsa rakastetuksi" – uutinen kodittomista sai pikkutytöt mukaan synttäritempaukseen

– On mahtavaa, että niin moni on innostunut auttamaan meitä tempauksen kanssa. Uskon, että kodittomat saavat ikimuistoisen kokemuksen, kun pääsevät jälleen juhlimaan syntymäpäiviään. Uskon, että sen jälkeen he ajattelevat olevansa innoissaan, Campbell kertoo.