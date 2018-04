Suomalainen Aino lähti Saudi-Arabiaan palkan ja kokemusten perässä – "Kaavun alla voi olla vaikka yöpuku, eikä kukaan tietäisi"

– Se on yllättävän mukava, sillä se on ohutta kangasta. Alla voi olla vaikka yöpuku, eikä kukaan tietäisi, Aino nauraa puhelimitse Saudi-Arabian pääkaupungista Riadista.

Kormilainen aloitti Infaisal Specialist -keskussairaalassa helmikuussa. Matkaan hänet sai halu kokea uutta sekä maan korkeampi palkkataso sairaanhoitajille. Kaikki jää käteen, sillä Saudi-Arabiassa ei makseta veroja.



Myös työtahti on toisenlainen. Vuorokaudessa tehdään vain kahta vuoroa, mutta ne ovat 12-tuntisia. Viikossa Kormilaiselle kertyy työtä yli 60 tuntia. Vastaavasti vapaata on myös ja silloin voi nauttia löhöilystä naisasuntolan uima-altaalla.

– Ihan bikineissä! Nytkin aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta ja lämmintä on yli 30 astetta.

Paikalliset tavat hämmentävät



Saudi-Arabian sairaaloiden työtavat on omaksuttu amerikkalaisesta perinteestä, jossa kaikki on lääkärijohtoista, eikä itsenäistä toimintaa ole.

– Sairaanhoitajana voi oikeastaan unohtaa kaiken, mitä on Suomessa oppinut, hän kuvailee.



– Sitten on paikalliset tavat, kun potilaalla on aina "sitteri" vierellään ja ympäri vuorokauden. Miehellä se on vaimo, toinen mies tai sukulainen, naisella miehensä tai myös sukulainen.



– Alkuun se oli hankalaa ja erikoista, kun potilasta joutui hoitamaan usean silmäparin alla, Kormilainen kuvailee.

Riad elää öisin

Saudi-Arabian pääkaupunki Riad on sisämaassa, lähes keskellä Arabian niemimaata. Rannikolle on matkaa yli 400 kilometriä ja ilmasto kuiva ja kuuma, päivisin lämpöä on 20-50 asteen välillä.

– Kaupungin ulkopuolella on pelkkää hiekkaa. Päivisin keskusta on ihan kuollut, mutta iltaisin, kun rukousajat ovat ohi ja vähän viilenee, kaupunki herää eloon, Aino sanoo.

– Silloin mennään ulos syömään tai shoppailemaan, pois hiekkalaatikosta. Pukeutumisesta ei ole huolta, se on aina se kaapu. Huivia ei tarvitse pitää, mutta se on hyvä olla mukana, jos joku tulee sanomaan.



Ennen usko​​​​​ntopoliisit olivat tiukkoja asujen suhteen, mutta ote on höltynyt.



– Olen ollut koko ajan paljain päin, eikä kukaan ole sanonut siitä, Aino kertoo.

Yksin voi toki mennä, mutta Aino liikkuu mielellään suomalaisten työkavereiden kanssa, koska voi jutella vapaasti omalla kielellä työssä käytetyn englannin ja arabian sijaan.

– Osaan vain muutaman sanan arabiaa, mutta olen kyllä sairaalan kurssilla.

Treffipaikat arvoitus

Vapaa-ajalla naiset ovat omissa porukoissaan ja miehet omissaan.

– Kerran ravintolassa yksi miestarjoilija illan lopulla oli sanonut yhdelle porukasta, että olen kaunis. Suoraan ei tulla sanomaan, vaan kiertotietä, Aino kuvailee paikallistapoja.

– Ihmettelen kyllä, missä miehet ja naiset tapailevat, hän ihmettelee.

Ilmassa vapautumisen odotusta



Saudi-Arabian nuori kruununprinssi Mohammed bin Salman on kuitenkin ryhtynyt mylläämään tapoja kohti nykyaikaa.

Pian avautuva, 35 vuoteen ensimmäinen ja sukupuolten yhteinen elokuvateatteri on herättänyt odotuksia. Ensimmäinen elokuvakin tiedetään: se on The Black Panther.



Kesäkuun lopulla naiset pääsevät ajamaan autoa.

– En itse menisi, kun täällä ajetaan miten sattuu. Käytän mieluummin sairaalasta saatavaa autonkuljettajaa, jos haluan mennä jonnekin.

– Ilmassa on kuitenkin vapautumisen odotusta, Aino summaa.

Virallisesti tiukan islamilaisessa Riadissa alkoholi on kielletty. Sitä kuitenkin saa jos uskaltaa, mutta pelotteet ovat kovat.

– On täällä salakapakoita, mutta itse en uskaltaisi mennä niihin, sillä siitä saa vähintään sakkoja, jos jää kiinni, Aino sanoo.



Haastatelun jälkeen hän suuntaa takaisin uima-altaalle.



