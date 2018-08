Suomalainen Eeva kertoo kaupungissa kytevästä vihasta – vähältä piti, ettei hän ollut Genovan romahtaneella sillalla itsekin

Italiassa Genovan lähistöllä sijaitseva moottoritien silta täysin romahti yllättäen tiistaipäivällä.



Silminnäkijä kuvasi sillan romahtamisen. Katso video yllä!



– Itse asun parin kilometrin päässä, mutta sukulaiset ja ystävät käyttävät sitä ainakin pari kertaa päivässä. Siltaa pitkin mennään lentokentälle ja satamaan, ja mikä on tärkeä työpaikka genovalaisille. Se myös yhdistää keskustan läntiseen rannikkoon.



– Se on aivan äärimmäisen tärkeä ja ainoa järkevä kulkureitti, jos haluaa kulkea autolla. Sen lisäksi sillan alta menee junarata, joka tietysti on tällä hetkellä poikki eli liikenteen osalta kaupunki on aikamoisessa kaaoksessa, vaikka se nyt on pienin murheista, Toivanen sanoo.



Turmassa on kuollut ainakin noin 30 henkilöä. Kuolonuhreja pelätään kuitenkin olevan vielä enemmän.



Viikko sitten uhreja olisi ollut enemmän

Vähältä piti, ettei Toivanen ollut sillalla itsekin.

– Itsekin olisin tänä aamuna sillalla ollut, jos olisin mennyt rannalle. Mutta täällä sattui olemaan tosi huono sää, joten jäimme kotiin.



Moni muukin on onneksi jäänyt kotiin, ja sen lisäksi on Italiassa vieteään Ferragostaa, joka on yksi vuoden suurimmista juhlista, Toivanen kertoo.



– Siksi moni ei ole kulkenut tänään autolla töihin. Jos tämä olisi tapahtunut viikko sitten, olisimme varmasti puhuneet paljon suuremmista uhriluvuista.



Sillan huono kunto oli tiedossa

Sillan huonosta kunnosta oli suomalaisen mukaan puhuttu Genovassa jo pitkään.



– Siltaa remontoitiin laajemmin vuonna 2016. Sillan naapurustosta asuvat ovat kertoneet, että sitä on yritetty korjata öisin myös ihan viime päivinä.



Tuhoisan romahduksen jälkeen kaupunkilaiset pohtivat nyt syitä onnettomuuteen.



-– Täällä spekuloidaan, että olisiko romahdus ollut salaman aiheuttama vai onko rakenteissa ollut jonkinlaista ongelmaa. Tiedossa on, että se on ollut huonossa kunnossa ja että sitä on yritetty korjata.



"Kaikki ovat shokissa"

Genovalaiset ovat luonnollisesti järkyttyneitä tapahtuneesta.

– Kaikki ovat shokissa. Varsinkin koska se on silta, jota melkein kaikki ihmiset tai vähintään joku perheenjäsen käyttää päivittäin.



– Heti kaikki alkoivat soitella, että ovathan omat läheiset ja ystävät kunnossa, Eeva Toivanen kertoo puhelimitse MTV Uutisille.



"Miten näin saattoi käydä?"

Ensimmäisen shokin laannuttua ihmiset ovat Toivasen mukaan alkaneet myös kysellä, miten on mahdollista, että näin tärkeä silta on päästetty niin huonoon kuntoon.



– He ovat vihaisia. Jälkipyykkiä tulee varmasti paljon, Toivanen toteaa.



– Se myös mietityttää, millaiset käytännön ongelmat tästä seuraavat. Huomenna on vapaapäivä, mutta miten ihmeessä ihmiset pääsevät torstaina töihin. Se on iso ongelma.