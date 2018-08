Suomalainen Felix, 22, kuoli epämääräisesti Goalla, Intian poliisi avannut tapauksen uudelleen – Äiti: "Minulla on tarve saada tietää, mitä tapahtui”

Mumbain oikeusistuin määräsi kesäkuussa, että suomalaisen 22-vuotiaan Felix Dahlin kuolema epämääräisissä olosuhteissa on tutkittava uudelleen. Hovioikeutta vastaava oikeusistuin määräsi, että tutkinnan suorittaa Intian keskusrikospoliisi CBI ja uusi tutkinta on nyt aloitettu.

Äiti uskoo, että poika murhattiin

Harkitsi asuntobisneksen perustamista

Unelmille karu loppu

Kolme ruumiinavausta – kolme kuolinsyytä

Kytkös brittituristin murhaan?

"He yrittävät pitää meidät tyytyväisinä"

– CBI on suuri. Sillä on aluetoimistoja ja tutkinta on edelleen Goan toimistolla, mikä on minulle pettymys, Pirhonen kertoo.