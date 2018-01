Suomalainen Jessica keskellä Fuengirolan vaihtelevaa säätä: "Viime vuoden mutavesi oli pahempi kuin tämän talven lumi"

Jessica Tiittanen on palaamassa vuoden jälkeen poikaystävänsä kanssa takaisin Suomeen. Aurinkorannikolta he hakivat vuoden ajan uusia kokemuksia ja tankkasivat D-vitamiinivarastot täyteen.

– On ollut ihana paikka, mutta nyt on aika palata kotiin. Meillä on suunnitelmia Suomessa ja tänne pääsee aina takaisin. D-vitamiinit on nyt tankattu, kertoo Tiittanen.