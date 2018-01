Suomalainen Aliisa lumikaaoksen keskellä moottoritiellä Espanjassa: ”Yö nukuttu täpötäydessä autossa”

– Olimme ojassa 40 minuuttia, kunnes meitä tultiin auttamaan ja auto saatiin takaisin tielle. Mutta sen jälkeen olemme olleet lumisateen takia jumissa tässä samassa kohdassa. Olemme olleet nyt reissussa kohta 18 tuntia, mikä normaalisti kestäisi 4 tuntia. Tunnelma on kieltämättä ahdas, eikä yölläkään pystynyt kovin montaa tuntia nukkumaan.

Lundenin mukaan tilanne on kaoottinen. Madridiin vievä AP6 -moottoritie on täysin jumissa ja lunta on tullut noin 30 senttimetriä.