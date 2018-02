Suomalaismiehen outo kuolema Ugandassa: Viisi tunnistamatonta miestä otti kiinni toimittajan – nyt järjestö vaatii vapauttamista

New Vision -lehden mukaan toimittajan otti kiinni viisi tunnistamatonta sotilastyyppisesti pukeutunutta miestä lehden toimiston edustalla Kampalassa. Lehti käyttää sanaa "sieppaus".



Lehden mukaan useat silminnäkijät kertoivat, että miehet odottivat valkoisessa autossa ja pakottivat Etukurin ajoneuvoon. Etukuri oli juuri lähdössä lounaalle noin kello 14.00.



Pian Etukuri oli soittanut esimiehelleen sanoakseen, että hän on "turvassa". Esimiehen nimeä ei lehtiartikkelissa kerrottu turvallisuussyihin vedoten.



Etukuri oli kertonut myös, että hänen kiinniottonsa liittyy hänen kirjoittamiinsa artikkeleihin. Tämän puhelun jälkeen toimittajasta ei ole saatu lisätietoja, lehdessä kerrotaan.



"Katoamisesta vastuulliset syytteeseen"

Lehden päällikkötoimittaja John Kakande kertoo, että New Visionin johtohenkilöt ilmoittivat eilen poliisille, että kyseessä on sieppaus.



– Ugandan viranomaisten on välittömästi näytettävä, että Charles Etukuri on kunnossa tai nostettava syyte niitä vastaan, jotka ovat vastuussa (toimittajan) katoamisesta", nyt the Committee to Protect Journalists -journalistijärjestö eli CPJ:n Afrikka-ohjelman New Yorkissa oleva koordinaattori Angela Quintal sanoo järjestön tiedotteessa.



– Rankaisemattomuus johtaa vain ugandalaisen lehdistön itsesensuuriin ja vaientamiseen, Quintal sanoo.



CPJ on New Yorkissa toimiva maailmanlaajuinen journalistien suojeluun keskittynyt kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää journalistien sananvapautta ympäri maailmaa. Sillä on 40 asiantuntijaa eri maanosissa.



Olinpaikka hämärän peitossa

Poliisin tiedottaja Emilian Kayima kertoi järjestölle toissapäivänä, että kyseinen toimittaja ei ole poliisin suojissa, ja että he tutkivat tapausta. Eilen tiedottajaa ei saatu kiinni eikä hän myöskään vastannut järjestön tekstiviesteihin.



Ugandan armeijan tiedottaja Richard Karemire sanoi puolestaan, että hän tietää Etukurin tapauksesta sen verran, kun lehdissä on kerrottu mutta että ei sen enempää.



Ugandan sisäisen turvallisuuden organisaation (the Internal Security Organisation, ISO) Frank Bagyenda Kaka sanoi, että hän ei voi kommentoida tapausta ja ohjasi CPJ-järjestön turvallisuusministeri Henry Tumukunde puheille. Ministeri ei kuitenkaan ollut puhelimella järjestön tavoitettavissa eilen iltapäivällä.



YLE kertoi eilen, että Ugandan turvallisuusministeri Henry Tumukunde on myöntänyt, ettei toimittaja ole vapaana. Hän on kuitenkin kiistänyt, että kyse olisi sieppauksesta.



Taustalla ehkä eri organisaatioiden kiistely toimivallasta

New Vision -lehden nettijutussa epäillään, että toimittajaan kohdistettiin kostotoimenpiteitä siksi, että hän oli julkaissut lauantaina ja sunnuntaina artikkeleita, jotka yhdistävät sisäisen turvallisuuden organisaation eli ISO:n ja sotilastiedustelun eli CMI:n suomalaisen liikemiehen kuolemaan paikallisessa hotellissa.



Lehti viittaa muihin mediatietoihin, joiden mukaan toimittaja Etukurin tapaus liittyy hallituksen eri turvallisuusorganisaatioiden keskinäiseen kiistelyyn valtasuhteista.



New Visionin lainaaman The Observer -lehden mukaan Etukurilla on hyvät suhteet poliisijohtoon.



CPJ:n mukaan Ugandan lehdistön asema on heikentynyt ja kahden viime vuoden aikana CPJ on dokumentoinut tapauksia, joissa hallitus vähentää lehdistön toimintavapauksia, pidättää mielivaltaisesti toimittajia ja rajoittaa internetissä tapahtuvaa toimintaa.