Suomalaismiljardöörin tyttärestä povataan suurta taidevaikuttajaa – Tiffany, 25, esitteli keräämiään teoksia New York Timesissa

Asunto täynnä taidetta

Tiffany on perheen jalanjäljillä. Pojun ja Anita-vaimon kokoelma käsittää noin 4 000 teosta ja näyttelytila entisessä metodistikappelissa Belsize Parkin kaupunginosassa Lontoossa. Tiffany tilava kolmen huoneen kämppä New Yorkin keskustassa on täynnä taidetta. Taiteilijat ja tutut yöpyvät siellä usein. Osa teoksista on ruokateemaisia, kuten puhallettava hot dog ja hartsista tehty maissintähkä. Keittiön pöydällä oleva leipä on kuitenkin aíto, New York Times kuvailee.