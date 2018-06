Suomalaispoliisi kamppailee Europolissa johtajana järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan: "Suomi on altis vaikutteille kuten muutkin EU-maat"

Haag on lukuisten kansainvälisten järjestöjen ja instituutioiden päämajakaupunki. Virkamieskorttelin klassikolta ulkoisesti näyttävässä paikassa on myös Europolin eli Euroopan poliisiviraston päärakennus, ei varsinainen ilo silmälle.

Leijonanosa järjestäytyneelle rikollisuudelle

Liukku aloitti nykyisessä toimessaan viime vuoden keväällä. Sitä ennen hän toimi EU-tehtävissä. Muun muassa Balkan on hänelle tuttu alue. Suomessa vakavaääninen virkamies on ollut poliisina muun muassa päällikkötehtävissä Helsingissä.

Suomi ei ole eristyksissä

– Erityyppinen sähköinen kaupankäynti koskee myös laittomia hyödykkeitä ja palveluja, ja on kasvussa. Tämä vaihtelee rikostyypeistä, ja avoimen netin puolella on esimerkiksi tuoteväärennöksiä. Mutta esimerkiksi väärennetyt asiakirjat, huumausainekauppa, ampuma-aseet löytyvät pimeän netin puolella.

Huumekauppa vasta heräämässä nettiin

– Noin kaksi prosenttia huumausainekaupan volyymistä on sähköisen kaupan piirissä, mutta selkeästi lisääntymässä. Rikolliset ovat tunnistaneet, että sähköisessä kaupassa markkinat ovat rajattomat, ihan kuten muukin liiketoiminta, siellä nähdään toiminnan hyödyt ja kiinnijäämisriski on pienempi.

Kriitisten maiden kanssa halutaan lisäyhteistyötä

– Mainitsen esimerkiksi Pohjois-Afrikan maat, jotka liittyvät huumausainekauppaan ja ihmissalakuljetukseen. Niiden kanssa on keskeistä saada aikaan yhteistyösopimus. Tällä hetkellä meillä on yhteistyösopimus Länsi-Balkanin maiden kanssa. Se on ehdoton edellytys, koska Länsi-Balkanin reitti on huumausaineiden ja muunkin tyyppisten laittomien hyödykkeiden ja palvelujen osalta yhä kriittisessä roolissa.