Suomalaissukeltaja Mikko Paasin mukaan thaimaalaispojat on saatava luolasta ulos pian – "He eivät voi elää siellä kovin pitkään"

13 päivää sitten 12 thaimaalaista juniorijalkapalloilijaa sekä heidän valmentajansa katosivat pyöräretkellä. Kolme päivää sitten heidät paikallistettiin rankkasateiden saartamana thaimaalaisesta luolasta, 1,5 kilometrin syvyydestä.



Luolastosta pelastaminen on vaarallinen operaatio, jonka parissa tällä hetkellä työskentelee Thaimaan viranomaisten lisäksi useita vapaaehtoisia ympäri maailman. Poikien paikallistamisen jälkeen heidän pelastamisekseen on esitetty useita erilaisia skenaarioita.



Myös suomalainen sukeltaja Mikko Paasi on mukana operaatiossa, jota koko maailma seuraa tällä hetkellä.



– Täällä kuulee suunnitelmia mahdollisista pelastustavoista joka päivä, olemme kuulleet noin 20-30 erilaista tapaa pelastaa pojat luolasta. Suurin osa tavoista on kuitenkin mahdottomia toteuttaa, Paasi kommentoi MTV Uutisille.



Kolme vaihtoehtoa

Tällä hetkellä poikien pelastamiseksi on esitetty kolme varteenotettavaa vaihtoehtoa: heidät voidaan opettaa sukeltamaan ulos luolasta, veden määrää voitaisiin laskea luolasta pumppaamalla sitä pois, jotta pojat voisivat kahlata ulos luolasta tai kallioon voitaisiin porata reikä, josta pojat voitaisiin nostaa ylös. Paasin mukaan näitä kaikkia vaihtoehtoja edistetään koko ajan.



– Tärkeintä on, että heidät pelastetaan jollain keinolla. Tähtäimessä on, että mahdollisimman monta, eli kaikki saadaan hengissä ulos luolasta.



Luola, jossa pojat ovat jumissa, on sadekauden ulkopuolella kuiva. Paasi on itse käynyt luolassa noin kilometrin syvyydessä.



– Luolassa on kammioita 150 metrin välein, missä katto on korkeampi. Siellä on myös ahtaita paikkoja, joissa on vaikea kulkea kävellen. Luola ei haaraudu, vaan ainakin kulkemamme neljän kilometrin osuudelta siellä on ollut helppoa navigoida. Kirkkaissa paikoissa luola on kaunis, Paasi kuvailee.







Hengenvaarallinen operaatio

Poikien pelastaminen sukeltamalla ei ole operaationa yksinkertainen, sillä sukellusympäristönä luola on vaarallinen. Uutistoimisto Reuters kertoi perjantaina aamulla, että yksi sukeltajista menehtyi viime yönä luolassa sukeltaessaan.



– Koska yksi pelastajista menehtyi, aiomme nyt keskittää sukelluksen pelastusoperaatiossa heille, joilla on siitä kaikkein eniten kokemusta. Pisimmälle luolassa menevät he, jotka siihen pystyvät.



Vaikka yksi pelastajista kuoli luolassa sukeltaessa, poikien on silti saatettava sukeltaa päästäkseen luolasta pois.



– Jos heidät halutaan luolasta pois pian, se voi olla ainoa keino. En tiedä, tuleeko se tapahtumaan piakkoin.







Taistelu aikaa vastaan



Pelastusoperaatiota jouduttaa se, että luolan happitaso on laskenut. Lisäksi alueella ennustetaan pian alkavan monsuunisateet, joiden seurauksena luolan pumppaaminen tyhjäksi vedestä voi käydä entistä hankalammaksi.



Reuters kertoi aiemmin, että luolan happitaso on laskenut nyt noin 15 prosenttiin, kun se on normaalisti noin 21 prosenttia.



– Hapen määrä on laskenut jo nyt niin pahasti, että siihen on puututtava. He eivät voi elää siellä kovin pitkään.



Paasi sanoo, että ei osaa arvioida, kuinka pitkään pojat voivat vielä luolaolosuhteissa selvitä. Pelastajat kuitenkin ymmärtävät, että aikaa ei ole rajattomasti.



– Monen ammattilaisen arvio on ollut se, että kun pojat löydetään, he eivät ole enää hengissä. Mutta nämä pojat ovat todella sissejä, he voivat joutua kestämään vielä pitkäänkin. Hapen osalta jo viikoista puhuminen on jo positiivinen arvio, koska paikka, jossa he ovat jumissa, ei ole suuri. Ilman lisähappea he eivät kestä kuukausia.