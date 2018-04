Suomelle taas suitsutusta: Bernie Sandersilta hehkutusvideo –"Katsokaa, miten maailman onnellisin valtio toimii"

Anu Partanen selvittää Suomen systeemejä

Sandersin julkaisemalla videolla suomalainen toimittaja ja paljon kansainvälistä huomiota teoksellaan ja The Nordic Theory of Everything: In Search of a Better Life saanut toimittaja Anu Partanen selittää suomalaista yhteiskuntajärjestelmää ja hyvinvointiyhteiskuntaa.