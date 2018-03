Suurlähettiläs: May kertoo huomenna, kuka on vastuussa ex-agentin myrkytyksestä

Britannian pääministeri Theresa May on aiemmin vahvistanut, että Venäjän entinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja tämän tytär Julia Skripal altistuivat sotilaallisen tason hermomyrkylle. Kyseessä on Novichok-tyyppinen myrkky, joka on peräisin Venäjältä.