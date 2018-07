Suurlähetystö: Kreikan paloja saatu hallintaan – suurlähettiläs suosittelee tekemään matkustusilmoituksen

Suurlähettiläs Juha Pyykön mukaan tiedot metsäpalojen vaatimista uhreista vaihtelevat 74 ja 76 välillä. Pyykkö sanoo, että Attikan maakunnan paloja on yön aikana saatu jonkun verran hallintaan.

– Ymmärrykseni on, että isoimpia paloja Attikan alueella Ateenasta länteen on saatu haltuun jonkun verran. Tosiasia on kuitenkin, että ympäri Kreikkaa riehuu kymmeniä pienempiä paloja.